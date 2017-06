Surface Pro 4: Microsoft reduziert das Tablet kurzeitig drastisch

Microsoft will das Surface Pro 4 offenbar loswerden: Für den kurzen Zeitraum von 48 Stunden ist der Tablet-Notebook-Hybride beim Hersteller stark reduziert erhältlich. Außerdem gibt es von Microsoft eine Tastatur gratis dazu.

Um stolze 300 Euro reduziert Microsoft den Preis für das Surface Pro 4, wie Netzwelt berichtet. Somit müsst Ihr für die Ausführung mit Intel-Core-i5-Prozessor und 128 GB Speicherplatz aktuell 799 Euro bezahlen – statt der sonst geforderten 1099 Euro. Inklusive ist neben dem Eingabestift auf das Type Cover, das Euch sonst noch einmal 150 Euro kosten würde. Insgesamt spart Ihr also derzeit beim Kauf 450 Euro.

Preisnachlass nur an zwei Tagen

Eine weitere Einschränkung bei der Rabattaktion von Microsoft: Diese gilt nur für das oben genannte Modell und nur dann, wenn Ihr das Surface Pro 4 im Online-Angebot des Herstellers erwerbt. Das 2-in-1-Gerät könnt Ihr außerdem nur an zwei Tagen zu dem deutlich gesenkten Preis bekommen: Am 26. und am 27. Juni 2017.

Ende Mai 2017 hat Microsoft der Öffentlichkeit mit dem Surface Pro eine aufgebohrte Version des Surface Pro 4 vorgestellt. Wesentliche Unterschiede: leistunggstärkere Hardware und ein langlebiger Akku, der eine Betriebszeit von bis zu 13,5 Stunden gewährleisten soll. Da sich die Neuauflage darüber hinaus kaum vom Pro 4 unterscheidet, will der Hersteller vermutlich langsam aber sicher das alte Modell loswerden. Wie sich das Tablet von Ende 2015 mit Windows 10 in der Praxis schlägt, könnt Ihr unserem Textbericht entnehmen.