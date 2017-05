Surface Pro 5? Microsoft kündigt weiteres Event für Mai an

Stellt Microsoft das Surface Pro 5 und das und Surface Book 2 noch in diesem Monat vor? Das Unternehmen hat zumindest ein weiteres Event angekündigt, das am 23. Mai 2017 in Shanghai stattfinden soll.

Die Nachricht über das nächste Surface-Event verbreitete Microsofts Vizepräsident für die Geräte-Sparte, Panos Panay, über Twitter. Dort schreibt er: "Wir sehen uns in Shanghai. 23. Mai. #MicrosoftEvent #Surface". An den Tweet hängte er außerdem noch ein Bild an, auf dem die Skyline von Shanghai zu sehen ist. Panay hatte erst vor einigen Tagen auf dem letzten Microsoft-Event in New York ein neues Surface Laptop vorgestellt, das mit dem ebenfalls neuen Betriebssystem Windows 10 S ausgestattet sein wird.

Viele Farben und neuer Prozessor

Microsofts Surface Laptop kommt ab 15. Juni 2017 in vier Farben auf den Markt und ist eine Kampfansage an die Chromebooks von Google. Im Vorfeld des New Yorker Events hatte es aber auch viele Gerüchte rund um ein neues Surface Pro 5 gegeben. So hieß es zuletzt zum Beispiel, dass das kommende Gerät mit einem neuen Intel-Prozessor, aber ohne USB-C kommen werde. Zudem halten sich weiterhin Gerüchte zu einem Surface Book 2.

Da Microsoft bis dato keine weiteren Informationen zu dem Surface-Event in Shanghai veröffentlicht hat, kann über die Inhalte der Präsentation nur spekuliert werden. Ein Indiz für die mögliche Vorstellung des Surface Pro 5 oder eines anderen wichtigen Modells ist der Umstand, dass der für die Surface-Produkte verantwortliche Panay selbst anwesend sein wird. Es bleibt also weiterhin spannend – auch wenn wir mit großer Wahrscheinlichkeit kein Smartphone zu Gesicht bekommen werden.