Symfonisk: Ikea und Sonos arbeiten an WLAN-Lautsprecher

Ikea liefert künftig noch mehr Musik-Elektronik: Der Einrichtungsgigant hat den WLAN-Lautsprecher Symfonisk angekündigt. Das Gerät entsteht in Zusammenarbeit mit Sonos.

Viele Informationen zu den drahtlosen Lautsprechern liefert Ikea noch nicht, auf den Democratic Design Days 2018 gab das Unternehmen dem Produkt aber immerhin schon einen Namen und nannte ein paar Highlights. Zu den Symfonisk-Lautsprechern kündigt Ikea an: Sie bekommen einen großartigen Klang und lassen sich mit Sonos-Lautsprechern verbinden. Mehr als ein Designkonzept scheint es allerdings noch nicht zu geben.

Volle Integration in die Sonos-App?

Angeblich können die Symfonisk auch mit Ikeas Smart-Home-Geräten interagieren, zum Beispiel den Lampen aus der Tradfri-Serie. Außerdem soll der Lautsprecher auch mit der Sonos-App verbunden werden können, wie die Soundexperten gegenüber Caschys Blog bestätigen. Ob auch Assistenten wie Alexa in den Ikea Symfonisk einziehen oder es Multiroom via AirPlay 2 geben wird, ist nicht bekannt. Es ist zudem sehr unwahrscheinlich, dass der Symfonisk noch im Jahr 2018 Marktreife erreicht.

Bereits seit einiger Zeit bietet euch Ikea vermehrt etwas für die Ohren an: Im März 2018 stellte das Unternehmen den Ikea Eneby vor. Der Bluetooth-Lautsprecher lässt sich mit einem externen Akku als mobile Soundbox nutzen. Die Zusammenarbeit mit den Audio-Gurus von Sonos kündigte Ikea schon Ende 2017 an – und so langsam scheint die Kooperation, die Einrichtungskompetenz und Sound-Expertise verbinden soll, erste Früchte zu tragen.