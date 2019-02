Tado: Update für smarte Thermostate verhilft zu besserem Raumklima

Ein gutes Raumklima innerhalb der eigenen vier Wände wirkt sich positiv auf euer Wohlbefinden aus. Tado setzt an jenem Punkt an und versorgt die App seiner smarten Thermostate mit einem passenden Update. Die "V3+"-Anwendung verfügt nun über einen sogenannten Raumluft-Komfort-Skill.

Dieser analysiert über die Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren der Thermostate die Innenraumluft. Jene Daten kombiniert der Skill mit Algorithmen, die berücksichtigen, wie häufig ihr die Fenster öffnet, wie viele Personen anwesend sind und wie gut die Luft in der unmittelbaren Nachbarschaft ist. Darauf basierend leitet das Programm Empfehlungen für eine gesündere Innenraumluft und ein besseres Wohlbefinden ab, so der Hersteller.

Richtig lüften und Erkältungsrisiko verringern

Wenn ihr zum Beispiel in der Großstadt lebt, kann die Schadstoffbelastung während der Hauptverkehrszeiten höher sein. In einem solchen Fall informiert euch die App, dass die Luft in der Nähe eures Hauses beziehungsweise eurer Wohnung aktuell schlecht ist. Die Anwendung spricht daher die klare Empfehlung aus, die Fenster während dieser Zeit geschlossen zu halten. Zudem bekommt ihr Tipps und Ratschläge, sobald die Luftfeuchtigkeit in bestimmten Räumen zu hoch oder zu niedrig ist.

Der Effekt soll sich spürbar auf euren Alltag auswirken: "Eine gute Raumluft kann das Wohlbefinden und die Gesundheit verbessern und sich positiv auf die Haut auswirken", teilt Tado mit. Auch das Erkältungsrisiko soll sinken, während Schlafqualität und Produktivität verbessert werden.

Die smarten Produkte des Unternehmens steuert ihr unter anderem mit dem HomePod, Google Assistant oder Amazon Alexa. Vor wenigen Monaten stellte der Hersteller zudem neue Funktionen für seine Thermostate vor.