Tagesschau App: Umfangreiches Update bringt personalisierte Ansicht

Sechs Jahre ist es her, dass die Tagesschau ihre App veröffentlicht hat – nun steht die Anwendung in der vollständig überarbeiteten Version 2.0 zum Download bereit. Wie die Macher auf ihrer Webseite erklären, soll sie nicht nur innovativer, sondern auch nutzerfreundlicher sein.

Beim ersten Start der neuen Tagesschau-App 2.0 fällt bereits die erste Veränderung auf: Die Startseite wird von vielen Videos beherrscht, die sowohl hochkant als auch nach dem Drehen des Smartphones in 16 zu 9 wiedergegeben werden können. Alle enthalten auch Untertitel, sodass Ihr unterwegs nicht zwingend die Lautsprecher oder Kopfhörer Eures Smartphones nutzen müsst. Dass die Videos automatisch starten, könnte manche Nutzer stören. Glücklicherweise lässt sich das aber in den Einstellungen der App deaktivieren.

Auf Wunsch regionale Nachrichten

Der Bereich "Alle Nachrichten" in der modernisierten App der Tagesschau lässt sich neuerdings personalisieren: So könnt Ihr beispielsweise auswählen, dass Ihr speziell Nachrichten aus einem bestimmten Bundesland erhaltet oder aber Beiträge der Sportschau angezeigt bekommt. Die Suche wurde ebenfalls überarbeitet und sieht nun wie ein Messenger aus. Eine Tab-Leiste soll die Navigation insgesamt einfacher gestalten.

Die Tagesschau berichtet, dass die App an aktuelle Nutzergewohnheiten angepasst wurde. Laut erster Bewertungen im Play Store kommt der neue Aufbau bei den meisten Nutzern gut an, auch wenn einige finden, dass die Übersicht gelitten hat. Wirklich schade ist, dass die App keine Übertragung per Chromecast unterstützt. Die Tagesschau-App in Version 2.0 ist im Google Play Store und in Apples App Store kostenlos erhältlich.