Taylor Swift: "Reputation" kommt auf Apple Music und Spotify

Das neue Album von Taylor Swift kann nun auch gestreamt werden: Nur kurz nach dem Release ist "Reputation" ab sofort bei Apple Music und Spotify verfügbar. Damit sind nur knapp drei Wochen seit dem Launch vergangen.

Am 10. November 2017 ist "Reputation" von Taylor Swift erschienen. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, wann es das Album auch bei Apple Music und Spotify zu hören geben würde. Angeblich habe Swifts Team kurz vor dem Release noch mit den Diensten verhandelt, wann und zu welchen Konditionen das Album auch gestreamt werden könnte. Ab dem 1. Dezember ist es nun so weit: "Reputation" ist bei beiden Anbietern gelistet und abrufbar, ohne dass bestimmte Titel ausgegraut sind.

CD wird mit Gimmick ausgeliefert

Zunächst mussten Fans also Swifts sechstes Studioalbum via digitalem Download oder auf einem Tonträger erwerben. Der Vorteil: Mit der CD erwerbt Ihr auch ein "Reputation-Magazin", das beispielsweise von The Verge allerdings eher als "seltsam" eingestuft wird.

Der Streit zwischen Taylor Swift und den Streaming-Anbietern ist bereits legendär: Nachdem sich die Musikerin zunächst mit Spotify überworfen hatte, war sie für beinahe drei Jahre auf gar keiner Streaming-Plattform zu finden. Dann tauchten im Juni 2017 plötzlich alle fünf Alben auf einmal bei Spotify auf, ohne dass Swift einen Kommentar dazu abgab. Vermutlich hatte ihre Plattenfirma Universal einen entsprechenden Deal abgeschlossen.