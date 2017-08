TCL bringt den Palm zurück

Die Marke Palm gibt es bereits seit vor der Jahrtausendwende. 2011 hat HP die Produktion von Geräten unter diesem Namen eingestellt – ein Jahr, nachdem das Unternehmen die Rechte erworben hatte. Anschließend sicherte sich TCL die Rechte – und will die Palm-Reihe im kommenden Jahr zurück auf den Markt bringen.

Zwar versprach TCL schon 2011, neue Geräte unter diesem Namen zu entwickeln, doch löst das Unternehmen sein Versprechen wohl erst knapp sieben Jahre später ein. Das berichtet Android Police unter Berufung auf die niederländische Webseite Android Planet. 2018 werden die erste Modelle demnach in den Handel kommen.

Phablet mit Stylus oder "normale" Smartphones?

In einem Interview habe TCL Marketing Manager Stefan Streit verraten, dass die Ankündigung der ersten Produkte Anfang 2018 erfolgt, es sei jedoch noch unklar, um was für Geräte es sich handeln werde. Seinerzeit war die Marke Palm auch für PDAs bekannt: Das sind quasi kleine tragbare Computer, die sich über einen Stylus bedienen lassen. Somit könnte es sein, dass der Hersteller an einem Phablet mit dem bekannten Markennamen arbeitet, das ähnlich wie Geräte der Samsung-Galaxy-Note-Reihe einen Eingabestift unterstützt.

Die Entwicklung eines "gewöhnlichen" Smartphones sei aber auch gut möglich. Aktuell gilt es als wahrscheinlich, dass die kommende Hardware mit dem Betriebssystem Android ausgestattet werde. Ob nun Smartphones, Stylus-Phablets, Tablets oder ganz andere Produkte in Arbeit sind, erfahren wir dann wohl in ein paar Monaten im Frühjahr 2018.