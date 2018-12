Tesla im Tunnel: Elon Musk zeigt sein neues Transportsystem

Ein Tesla-Tunnel verlagert den Verkehr unter die Erde – so stellt sich Elon Musk die Fortbewegung der Zukunft vor. In Los Angeles hat seine "Boring Company" nun einen Test-Tunnel eröffnet, in dem Elektroautos ähnlich wie ein Zug auf Schienen fahren können.

Der Tunnel reicht vom SpaceX-Gelände bis zur O'Leary-Station und soll 10 Millionen Dollar gekostet haben, berichtet Engadget. Die Idee ist, dass Autos von der Straße verschwinden. Dazu bringt sie ein Fahrstuhl in den Tunnel mit Leitsystem. Unter der Erde können sie so planmäßig mit bis zu 150 Meilen pro Stunde fahren.

Noch nicht ausgereift

Elon Musk hat einen Tweet veröffentlicht, in dem ein Foto einen Tesla in der Teströhre zeigt. Ihr findet ihn am Ende des Artikels. Wie Musk darin schreibt, soll das System aber künftig nicht nur für Teslas gedacht sein, sondern für "jedes autonome, elektrische Fahrzeug". Die nötige Zusatzausrüstung für Elektroautos soll lediglich zwischen 200 und 300 Dollar kosten.

Bei den ersten Testfahrten habe die Geschwindigkeit allerdings meistens nur etwa 35 Meilen pro Stunde betragen. Dem Magazin electrec zufolge sei die Fahrt an manchen Stellen außerdem "ruckelig" gewesen. Musks Boring Company muss offenbar noch herausfinden, welcher Untergrund sich an welchen Stellen am besten eignet. Musks Vision geht allerdings noch weiter: In Zukunft könnte es zusätzlich sogenannte "Hyperloops" geben, in denen die Autos in Kapseln noch schneller befördert werden können.