In einer Umfrage des amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmens Piper Sandler wurden Teenager der Generation Z nach ihrer liebsten Smartphone-Marke befragt. Nach ersten vorläufigen Zahlen im Oktober 2020 folgt nun das konkrete Ergebnis.

Einige haben es vermutet, andere wussten es mit Sicherheit: Das iPhone ist offenbar das beliebteste Smartphone amerikanischer Teenager. Insgesamt 88 Prozent der Befragten geben in der Studie an, ein iPhone zu besitzen. Etwa 90 Prozent haben den Wunsch, sich eines zu kaufen. Bereits im Oktober 2020 wurden erste Zahlen der Umfrage veröffentlicht. Bis dahin waren bereits 86 Prozent im Besitz eines iPhones. 89 Prozent wollten sich damals eines anschaffen. Zudem hatte sich Apple Pay in einer älteren Umfrage als zweitliebste digitale Zahlungsmethode unter den jungen Erwachsenen herausgestellt.

Apple, Nike und Amazon enorm beliebt

Laut Piper Sandlers gibt Apple nicht nur bei Smartphones den Ton an. Auch in Sachen Mode sei die Marke neben Nike und Amazon ganz vorne mit dabei. Was genau damit gemeint ist, bleibt unklar. Ein moderelevantes Produkt könnte am ehesten die Apple Watch sein. Womöglich gilt unter amerikanischen Teenagern heutzutage aber auch ein iPhone als Accessoire.

Besonders leichtes Spiel habe Nike bei modebewussten Teenies: Solange Klamotten das ikonische Nike-Logo tragen, würden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit gekauft. Sowohl in den Kategorien Schuhe als auch Bekleidung sei die Marke Spitzenreiter. Das ist näher betrachtet auch in gewisser Weise ein Erfolg für Apple. Denn auch hier hat der iPhone-Hersteller seine Hände im Spiel – genauer gesagt, Tim Cook: Apples CEO, sitzt nämlich im Aufsichtsrat von Nike.

Wie wurden die Ergebnisse ausgewertet?

Bei dem Projekt "Taking Stock With Teens" handelt es sich um eine halbjährige Umfrage des Unternehmens Piper Sandler, in dem rund 7000 Teenagern mit einem Durchschnittsalter von etwa 16 Jahren über ihre Präferenzen zu diversen Trends, Technologien, Marken und Medien befragt werden. Zur Befragung werden Jugendliche aus 47 verschiedenen US-Staaten herangezogen.

