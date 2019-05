Robert Pattinson als "The Batman": Vom Teen-Vamp zum dunklen Ritter?

Dass Ben Affleck nicht mehr in die Rolle des Dunklen Ritters schlüpfen würde, ist bereits seit Längerem offiziell. Denn Batman soll jünger werden. Nun scheint ein neuer Hauptdarsteller gefunden, den vor allem weibliche Zuschauer begrüßen dürften.

Aktuell laufen offenbar Verhandlungen mit "Twilight"-Star Robert Pattinson, wie Variety berichtet. Diese seien zwar noch nicht abgeschlossen, doch der Teenie-Schwarm soll die erste Wahl für die Hauptrolle in "The Batman" sein. Ein Deal stehe unmittelbar bevor. Einem Bericht von Deadline zufolge könnte im letzten Moment aber doch noch ein anderer den Zuschlag bekommen.

Wer wird Batman?

Anscheinend ist auch Nicholas Hoult im Rennen und könnte Bruce Wayne in "The Batman" verkörpern. Der Brite bringt bereits Erfahrung als Superheld mit: Er spielte Beast beziehungsweise Dr. Hank McCoy in den X-Men-Filmen "Erste Entscheidung", "Zukunft ist Vergangenheit" und "Apocalypse". In Kürze wird er außerdem in "X-Men: Dark Phoenix" zu sehen sein. Deadline will von mehreren Quellen erfahren haben, dass sowohl Robert Pattinson als auch Nicholas Hoult einen guten Eindruck hinterlassen haben. Der Batsuit scheint also noch nicht endgültig vergeben.

Zuletzt trug diesen Ben Affleck – in "Batman V Superman" und "Justice League". Er gilt allerdings als einer der weniger beliebten Batman-Darsteller. Warner Bros. selbst hat sich zu den Gerüchten bislang noch nicht geäußert. Die Dreharbeiten zu "The Batman" sollen Ende 2019 oder Anfang 2020 beginnen. US-Kino-Start ist am 25. Juni 2021.