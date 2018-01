"The End of the F***ing World": "Blur"-Gitarrist veröffentlicht Soundtrack

Die Netflix-Serie "The End of the F***ing World" kommt bei Zuschauern und Kritikern gleichermaßen gut an. Die passende musikalische Untermalung dazu lieferte Graham Coxon, der Gitarrist der Rock-Band "Blur". Der Soundtrack zur Serie soll in Kürze erhältlich sein.

Ab dem 26. Januar 2018 sollt ihr den 16 Songs umfassenden Soundtrack erwerben können, berichtet Pitchfork. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass ihr ihn auf Streaming-Diensten wie Spotify oder Apple Music dann hören könnt – auch wenn der Bericht keine Details dazu enthält, in welcher Form der Soundtrack zu "The End of the F***ing World" genau erhältlich sein wird.

Ein Song bereits auf YouTube

Einen Song daraus hat Graham Coxon inzwischen auf YouTube veröffentlicht. Den Clip zu "Walking All Day" haben wir zu Beginn dieses Artikels für euch eingebunden. Es handelt sich allerdings nicht um ein offizielles Video. Stattdessen untermalt das Lied Szenen aus der Serie. Graham Coxons Band "Blur" ist vor allem für ihren Hit "Song 2" bekannt, der auch heutzutage noch manchmal bei der ein oder anderen Party läuft.

"The End of the F***ing World" basiert auf einem Graphic Novel von Charles S. Forsman und handelt von zwei eigenwilligen Teenagern: Der 17-jährige James ist offenbar ein Tiere quälender Psychopath, der seinen ersten Mord an einem Mensch plant. Dafür auserwählt hat er die junge Alyssa. Diese verliebt sich jedoch in ihn, lässt ihr Elternhaus hinter sich und begibt sich mit James auf einen ereignisreichen Roadtrip. Sandra hat sich schon Gedanken über eine mögliche zweite Staffel gemacht.

