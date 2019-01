"The Expanse": Drittte Staffel kommt im Februar auf Amazon Prime Video

Das Warten hat ein Ende: Im Februar könnt ihr die dritte Staffel der Science-Fiction-Serie "The Expanse" auch in Deutschland sehen. Allerdings hat die Serie nach Buchvorlage den Streaming-Dienst gewechselt: Die neuen Folgen kommen auf Amazon Prime Video.

Am 8. Februar 2019 erscheint Staffel 3 von "The Expanse" auf dem Streaming-Portal, wie The Wrap berichtet. In den neuen Episoden erfahrt ihr, wie es mit dem Konflikt zwischen Mars und Erde weitergeht. Zudem gibt es immer noch die Bedrohung durch eine unbekannte Lebensform, die euch noch mit einigen Aktionen überraschen wird. Mehr verraten wir an dieser Stelle aber nicht.

Staffel 4 noch 2019

Wenn ihr die ersten beiden Staffeln von "The Expanse" noch nicht gesehen habt, könnt ihr das ebenso ab dem 8. Februar nachholen. Zum Start der dritten Staffel sind auch die älteren Folgen aus der ersten und zweiten Staffel auf Amazon Prime Video verfügbar. Vor einer Weile waren diese noch bei Netflix zu finden. Der für "The Expanse" verantwortliche US-Sender SyFy hat die Sci-Fi-Serie allerdings abgesetzt. Amazon hat das Weltraum-Abenteuer daraufhin gerettet und sich dadurch auch die Rechte an der Ausstrahlung gesichert.

Noch im Jahr 2019 erwartet euch dann schon die vierte Staffel von "The Expanse". Genauere Angaben hierzu gibt es allerdings nicht. Es handelt sich um die erste Staffel der Serie, die von Amazon produziert wird. Bislang hat der Versandhausriese aber keine weiteren Seasons in Auftrag gegeben. Ob weitere Folgen kommen werden, hängt wohl vom Erfolg der Serie ab.