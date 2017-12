"The Grand Tour": Neue Staffel startet auf Amazon Prime Video

"The Grand Tour" dreht die nächste Runde auf Amazon Prime Video: Ab sofort könnt ihr die erste Folge der zweiten Staffel auf der Video-Streaming-Plattform abrufen. Besucher der Essen Moto Show 2017 konnten die Episode bereits sehen.

Anders als beispielsweise Netflix veröffentlicht Amazon Prime Video nicht sämtliche Folgen der Eigenproduktion auf einen Schlag, sondern im wöchentlichen Rhythmus. Aktuell sind daher nur der zweiminütige Trailer und die erste Folge zur zweiten Staffel von "The Grand Tour" verfügbar. Die weiteren Episoden sollen dann jeweils freitags erscheinen.

David Hasselhoff zu Gast bei "The Grand Tour"

Die erste Folge führt das Team von "The Grand Tour" in unser Nachbarland: In der Schweiz lassen die Moderatoren drei Supersportwagen gegeneinander antreten: den Lamborghini Aventador S, den Honda NSX und den vollelektrischen Rimac Concept One. Außerdem ist mit David Hasselhoff ein Promi zu Gast, der Erfahrung mit schnellen Autos hat. Im sogenannten Celebrity Face Off fordert er Ricky Wilson heraus, der als Juror der britischen Ausgabe von "The Voice" bekannt ist.

"The Grand Tour" ist bisher die weltweit erfolgreichste Show auf Amazon Prime Video. Bei der britischen Autosendung handelt es sich um einen inoffiziellen Spin-off von "Top Gear", das sich bei Autofans auf der ganzen Welt immenser Beliebtheit erfreut. Dessen ehemalige Moderatoren Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May haben nach Unstimmigkeiten mit "Top Gear"-Sender BBC "The Grand Tour" ins Leben gerufen. Amazon beschreibt die Sendung als "Serie über drei Männer mittleren Alters, die die Welt unsicher machen, außergewöhnliche Abenteuer erleben, großartige Autos fahren und sich permanent darüber streiten, welcher von ihnen der größte Idiot ist."