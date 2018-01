"The Handmaid's Tale": So düster ist der Trailer zu Staffel 2

"The Handmaid's Tale" ist weit davon entfernt eine lustige Comedy-Show zu sein. Was der düstere Trailer zur Staffel 2 verrät und wann es weiter geht, erfahrt ihr hier.

Neulich erst wurden die Golden Globes verliehen, einer der Abräumer des Abends: Hulus "The Handmaid's Tale" (nach dem gleichnamigen Buch von Margaret Atwood, deutscher Titel: "Der Report der Magd") ging als Sieger der Kategorie "Beste Serie – Drama" hervor und hängte somit sogar "Game of Thrones" ab. Auch Hauptdarstellerin Elisabeth Moss nahm den Golden Globe als "Beste Schauspielerin in einem Drama" mit nach Hause. Klar also, dass eine Staffel 2 der Erfolgsserie in den Startlöchern steht.

Staffel 2 wirkt nicht fröhlicher als Staffel 1

Der Trailer zeigt: Die Umstände haben sich nicht großartig verbessert. Noch immer ist die Umwelt zerstört, die Frauen größtenteils unfruchtbar oder als Sklavin/Gebärmaschine für die Obrigkeit gehalten. Der Trailer zu Staffel 2 zeichnet ein gewohnt bedrückendes Bild, Dialoge bekommen wir keine zu sehen. Wie wird mit dem Cliffhanger aus Staffel 1 umgegangen?

Am 25. April geht es mit zwei neuen Folgen auf Hulu los. 13 Episoden sollen es ingesamt werden, jeden Mittwoch wird eine ausgestrahlt. Bei uns gibt es die Serie bei Amazon oder iTunes zu sehen.

Netflix wollte "The Handmaid's Tale" nicht haben – und ärgert sich bestimmt

"The Handmaid's Tale" gehört zu einer der Serien, deren Potenzial Netflix nicht auf Anhieb erkannt hat und die deswegen eine Abfuhr bekommen haben (mehr dazu bald auf CURVED). Aber auch Netflix hatte Eigenproduktionen, die für einen Golden Globe nominiert waren. In derselben Kategorie wie "The Handmaid's Tale" war das beispielsweise "The Crown". Welche Serien noch abgeräumt haben und wo ihr die preisgekrönten Formate streamen könnt, erfahrt ihr hier.

"The Handmaid’s Tale": Die Obrigkeit und ihre Gebärmaschinen. (© 2018 YouTube/Hulu)

