"The Hunt": Diese Stars spielen in der neuen Amazon-Serie mit

Welche Schauspieler wirken in der Serie "The Hunt" mit? Amazon hat das Geheimnis offenbar gelüftet – und das Aufgebot kann sich sehen lassen.

Zuletzt gab es bereits heiße Gerüchte, laut denen Oscar-Preisträger Al Pacino für "The Hunt" in die Rolle eines von Rachegelüsten getriebenen Nazi-Jägers schlüpfen wird. Dies hat Amazon nun bestätigt, wie Deadline berichtet. Als FBI-Agentin ist zudem Jerrika Hinton dabei, die unter anderem aus "Grey's Anatomy" bekannt ist.

Jagd auf New Yorker Nazis

Neben Logan Lerman ("Percy Jackson: The Lightning Thief") zählen auch Lena Olin, Carol Kane, Saul Rubinek, Tiffany Boone, Louis Ozawa Changchien, Greg Austin und Dylan Baker zum Cast. Als ausführender Produzent ist unter anderem Jordan Peele an Bord, der in der Vergangenheit bereits einen Oscar als bester Regisseur ("Get Out") einheimsen konnte.

Ab wann ihr "The Hunt" auf Amazon Prime Video schauen könnt, ist noch nicht bekannt. Dafür gibt es bereits Informationen zur Story: Die Serie spielt im Jahr 1977. Im New Yorker Untergrund formiert sich eine Gruppe aus hochrangigen Nazis. Ihr Ziel: das Vierte Reich gründen. Die "Jäger" um Al Pacino heften sich an ihre Fersen, um das zu verhindern.

Da es bis zum Start von "The Hunt" wohl noch etwas dauert, können wir euch bis dahin andere Serien auf Amazon Prime Video ans Herz legen: "The Expanse" hat in Deutschland zum Beispiel ab der dritten Staffel ein neues Zuhause. Zudem gibt es im Februar zahlreiche weitere Highlights.