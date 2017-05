"The Orville": So lustig wird die Star-Trek-Parodie vom Family-Guy-Erfinder

Der erste Trailer zu "The Orvell" ist da: Mit der Star-Trek-Parodie meldet sich der Family-Guy-Schöpfer Seth MacFarlane zurück. Die Serie rund um ein Forschungsraumschiff soll noch im Jahr 2017 starten und zunächst donnerstags beim US-Sender Fox laufen.

Die Regie beim Pilotfilm zu "The Orvell" führt niemand Geringeres als Jon Favreau, der diese Position bereits bei "Iron Man" und der Neuverfilmung des "Dschungelbuchs" innehatte. Dem fast drei Minuten langen Trailer zufolge erwartet die Zuschauer eine Science-Fiction-Parodie, die sehr stark an "Star Trek" angelehnt ist – ähnlich wie der Film "Galaxy Quest" mit Tim Allen aus dem Jahr 1999.

In diesem Artikel o2 Free M

Ein zahmer MacFarlane?

Der Trailer verrät einiges über die Ausrichtung der Serie: So werden viele komische Situationen durch das Zusammenleben verschiedener Spezies auf engem Raum verursacht; etwa, wenn MacFarlane als Captain Ed Mercer über einen Gang des Raumschiffes eilt und dabei versehentlich durch ein Blob-artiges Wesen hindurchläuft.

Wer bei dem Namen Seth MacFarlane auf den eher derben Humor gehofft hat, der "Family Guy" und die "Ted"-Kinofilme auszeichnet, wird bei "The Orville" vermutlich eher enttäuscht. Zumindest die Gags im Trailer wirken recht zahm und familienfreundlich, also tatsächlich ähnlich wie in "Galaxy Quest". Auch scheint die Crew wie in "Star Trek" sogar "richtige" Herausforderungen bewältigen zu müssen. Es wird sich zeigen, ob diese Eindrücke tatsächlich stimmen. Wann die Orville auch im deutschen Fernsehen oder bei einem Streaming-Anbieter ihre Runden dreht, ist derzeit noch nicht bekannt.