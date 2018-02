"The Punisher": Diese Marvel-Charaktere stoßen in Staffel 2 dazu

Frank Castle steht in der zweiten Staffel von "The Punisher" vielleicht nicht alleine da

In der zweiten Staffel von "The Punisher" führt Netflix gleich mehrere neue Charaktere ein. Dafür wurden Darsteller angeheuert, die ihr womöglich schon aus anderen Produktionen kennt. Zu den Figuren selbst sind wohl ebenfalls erste Details bekannt.

Insgesamt wird es drei Neuzugänge in der zweiten Staffel von "The Punisher" geben, wie Deadline berichtet. Mit dabei ist Josh Stewart, der bereits in großen Produktionen wie "The Dark Knight Rises" und "Interstellar" mitgewirkt hat. Bei letztgenanntem Film war er die Stimme der künstlichen Intelligenz "CASE". In der Marvel-Serie wird er die Rolle von John Pilgrim übernehmen – einem äußerlich ruhig wirkenden Mann, der durchaus rücksichtslos sein kann. Die Gewalt in seinem Leben habe er zwar hinter sich gelassen, doch die Umstände sollen ihn dazu zwingen, sich erneut die Hände schmutzig zu machen.

Unsere Empfehlung Blau Serien Special

Psychologin und Trickbetrügerin

In der zweiten Staffel wird auch Floriana Lima mitspielen. Durch die Serie "Supergirl" konnte sie bereits Erfahrungen in einer Superhelden-Serie sammeln. Als Krista Dumont soll sie in "The Punisher" mitspielen, offenbar ist sie eine Psychologin für Kriegsveteranen. Womöglich hilft sie Frank Castle (Jon Bernthal) also dabei, seine tragische Vergangenheit zu bewältigen.

Zuletzt hat Netflix noch Giorgia Whigham an Bord geholt. Sie hat etwa in der Serie "Scream" mitgespielt, die ihr exklusiv bei dem Streaming-Dienst findet. Zu ihrer Rolle ist anscheinend nur bekannt, dass sie eine einfache Trickbetrügerin mit einer mysteriösen Vergangenheit ist.

Noch ist unklar, ob die drei genannten Charaktere mit Frank Castle zusammenarbeiten werden – oder ob sie sich ihm sogar in den Weg stellen werden. Bis wir das erfahren, könnte noch etwas Zeit vergehen: Es gibt von Netflix noch kein Veröffentlichungsdatum für die zweite Staffel von "The Punisher".