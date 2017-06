"The Punisher" startet offenbar im November auf Netflix

Jon Bernthal hatte schon in der zweiten Staffel von "Daredevil" einen Auftritt als "The Punisher"

Noch im Jahr 2017 soll die erste Staffel von "The Punisher" auf Netflix verfügbar sein. Die Marvel-Serie rund um Frank Castle wird seit Oktober 2016 gedreht, doch einen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Eine Regisseurin hat nun einen Hinweis darauf gegeben, wann der Release ungefähr erfolgt.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter hat sich die Regisseurin Dearbhla Walsh zum Start-Termin der Serie geäußert – womöglich unabsichtlich. Sie wurde gefragt, ob ihre Regie-Tätigkeit für die Serie "Fargo" das erste Mal war, dass sie in Nordamerika gedreht hat. In ihrer Antwort verrät sie, dass sie schon einmal für die Arbeit an einer Episode der neuen Marvel-Serie "The Punisher" in Nordamerika war, die sie bereits kurz vor Weihnachten gedreht hat, "die aber nicht vor November ausgestrahlt wird".

Hoher Gewaltgrad erwartet

Es ist demnach wahrscheinlich, dass "The Punisher" auch direkt ab November oder spätestens Dezember 2017 auf Netflix zu sehen sein wird. Für ein junges Publikum wird die Serie voraussichtlich eher weniger geeignet sein: Die Figur Frank Castle (gespielt von Jon Bernthal) hatte ihren ersten großen Serien-Auftritt bereits in der zweiten Staffel von "Daredevil". Spätestens in einer bestimmten Gefängnis-Szene hat der Punisher bewiesen, dass er sehr gut austeilen kann. Es ist wahrscheinlich, dass Castle auch in seiner eigenen Serie mit viel Gewalt gegen seine Feinde vorgehen wird. Einzelheiten zur Story sind aber noch nicht bekannt.

Bevor "The Punisher" startet, erwartet uns dieses Jahr noch eine andere Marvel-Serie: "The Defenders" vereint die Helden Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist, die gemeinsam in New York gegen eine gewaltige Bedrohung vorgehen. Ein erster Trailer gibt bereits einen Vorgeschmack auf das große Zusammentreffen. Ab dem 18. August 2017 sind alle Folgen bei Netflix verfügbar.