"The Tick": Amazon Prime Video stellt neue Folgen der ersten Staffel bereit

"Black Panther" ist nicht der einzige Superheld, von dem es zurzeit Neuigkeiten gibt: Der blaue Strahlemann "The Tick" führt nämlich nun sein Abenteuer auf Amazon Prime Video fort. An seiner Seite ist dabei natürlich weiterhin sein tapferer Sidekick Arthur.

Der erste Teil der ersten Staffel von "The Tick" feierte am 13. Oktober 2017 auf Amazon Prime Video Premiere, nun gibt es Nachschub. Am 23. Februar 2018 veröffentlicht Amazon nämlich alle zwölf noch fehlenden Folgen bis hin zum Staffelfinale und so können die Zuschauer endlich erfahren, wie die Jagd auf den skrupellosen Schurken "The Terror" wohl weitergeht.

Passendes Produkt Amazon Prime Video

Superhelden müssen nicht ernst sein

Wer "The Tick" noch nicht gesehen hat und auch albernen Superhelden-Klamauk genießen kann, der sollte die Serie ruhig in Betracht ziehen. Sowohl von Zuschauern als auch von Kritikern erhielt das Amazon Original nämlich viel positive Resonanz: Die Filmdatenbank IMDB zählt mittlerweile 8466 abgegebene Stimmen (Stand 22. Februar) und gibt dabei eine durchschnittliche Bewertung von 7,4 von 10 Sternen an.

Dass die Superheldenkomödie gut ankommt, hat Amazon bereits im Januar mit der Bestätigung der Fortsetzung unterstrichen. Die Produktion der zweiten Staffel soll noch 2018 beginnen, so dass "The Tick" und Arthur dann 2019 in ihr nächstes wahnwitziges Abenteuer aufbrechen können – wieder, ohne sich zu ernst zu nehmen, und mit einer Menge Lachern, wie wir hoffen.