"The Walking Dead": Dann könnt Ihr die achte Staffel sehen

Am 23. Oktober geht es mit der achten Staffel von "The Walking Dead" auf Fox los

Endlich ist bekannt, wann die achte Staffel von "The Walking Dead" zu sehen sein wird. Es dauert demnach nur noch wenige Monate, bis es zurück in eine von den Untoten eroberte Welt geht. Gute Nachricht: Die Deutschlandpremiere erfolgt nur kurze Zeit nach der US-Ausstrahlung.

Die achte Staffel von "The Walking Dead" feiert Ihr Weltpremiere auf dem US-Sender AMC am 22. Oktober 2017. Hierzulande soll die Ausstrahlung nur einen Tag später erfolgen: Am 23. Oktober wird die erste der neuen Folgen auf dem Pay-TV-Sender Fox zu sehen sein, wie das Unternehmen selbst via Twitter mitteilt. Es ist davon auszugehen, dass alle weiteren Folgen dann in einem Abstand von jeweils sieben Tagen ausgestrahlt werden.

Überraschung zum Jubiläum?

In Staffel 8 soll es zum großen Kampf zwischen Rick und Co. und dem Schurken Negan kommen, der am Anfang der siebten Staffel in der Serie eingeführt wurde. Dabei soll sich "The Walking Dead" bei den neuen Folgen nicht zu viel Zeit lassen, ehe wir reichlich Action zu sehen bekommen. Womöglich hängt dies auch damit zusammen, dass die erste Episode gleichzeitig auch die 100. Folge der Serie ist. Möglicherweise haben die Macher deshalb etwas Besonderes geplant.

Noch ist nicht bekannt, wann Ihr die achte Staffel von "The Walking Dead" auf Netflix oder Amazon ansehen könnt. Auf beiden Streaming-Portalen stehen dafür Staffel 1 bis Staffel 6 zum Streamen bereit. Im Free TV wird die beliebte Serie aktuell von RTL2 ausgestrahlt.