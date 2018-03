"The Witcher": Diese Charaktere sollen in der Netflix-Serie auftauchen

Die Arbeiten an der Netflix-Serie "The Witcher" machen weiter Fortschritte. Das Drehbuch zur Pilotfolge ist längst fertig geschrieben, und mittlerweile verriet Produzentin Lauren S. Hissrich auch, welche Figuren in der Serie eine Rolle spielen werden.

Die Autorin stellt Geralt (als Hauptfigur und Hexer) die beiden Schönheiten Yennefer und Ciri zur Seite. Fans dürfen sich zudem auf Triss Merigold, Jaskier und Roach freuen. Als Vorlage für "The Witcher" dient die Buchreihe des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski. Und auch wenn sich die preisgekrönte Videospielreihe durchaus an den Romanen orientiert, werden in der Netflix-Serie auch Charaktere auftauchen, die in den Games gar nicht oder nur am Rande erwähnt wurden, darunter Leo Bonhart und Milva. Als weitere Charaktere nannte Hissrich: Cahir, Regis, Vilgefortz und Emhyr.

Wann geht es los?

Ihre Tweets, in denen Hissrich die Figuren bekanntgab, fütterte die Autorin zudem mit zahlreichen Charaktereigenschaften. Geralt beschreibt sie unter anderem als ausgewogenen, umsichtigen Stoiker. In Yennefer hingegen brenne das Feuer. Sie sei stolz und klug.

Dennoch bleiben rund um die Fantasy-Mittelalter-Serie weiterhin einige entscheidende Fragen offen. Unbekannt ist unter anderem noch, welche Schauspieler die Figuren mit Leben füllen werden, welche Geschichte behandelt wird und wann die Pilotfolge von "The Witcher" auf Netflix Premiere feiert.