"The Witcher": Drehbuch zur ersten Folge der Netflix-Serie ist schon fertig

Wer den Hexer in der "The Witcher"-Serie spielt und wie er aussehen könnte, ist noch nicht bekannt

Offenbar geht es mit der Netflix-Serie zu "The Witcher" voran: Die Autorin hat das Drehbuch für den Pilot fertig. Nun dürfte sich entscheiden, wie es mit dem Projekt weitergehen wird. Details gibt es zur Geschichte aber immer noch nicht.

Auf Twitter hat Lauren S. Hissrich, Autorin der "The Witcher"-Serie, den Meilenstein verkündet. Nur weil das Drehbuch zur Pilotfolge fertig ist, bedeutet das aber offenbar noch nicht, dass Netflix nun den Cast zusammenstellt und direkt mit der Produktion beginnt. Laut der Autorin würde das Skript noch häufig umgeschrieben und verändert, ehe die nächsten Schritte eingeleitet werden.

Passendes Produkt o2 Free Serien Special

Buch statt Spiel

Zwar sind die Videospiele zur "The Witcher"-Reihe wesentlich bekannter als die Buchvorlage selbst, doch die Netflix-Serie soll sich an den Büchern orientieren. Demnach könnte die Darstellung des Hexers "Geralt von Riva" abweichen, sodass er seinem Ebenbild in den Spielen eher wenig ähnlich sieht. Bei diesem Charakter handelt es sich um einen professionellen Monsterjäger, der besondere Fähigkeiten besitzt und eine Vorliebe für hübsche Magierinnen hat.

Die Pilotfolge zu "The Witcher" dürfte letztendlich darüber entscheiden, ob und wann die Serie auf Netflix zu sehen sein wird – denn zunächst muss wohl das Testpublikum überzeugt werden. Bis dahin vergeht womöglich viel Zeit, da sich das Projekt immer noch in einem sehr frühen Stadium befindet. Falls ihr euch näher mit dem Monsterjäger Geralt befassen möchtet und Rollenspiele mögt, könnt ihr euch "The Witcher 3: The Wild Hunt" genauer ansehen. Das Game gibt es für PlayStation 4, Xbox One und Windows-PC. Natürlich könnt ihr euch auch die Bücher zulegen.