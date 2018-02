Tim Cook erklärt: Apple arbeitet schon an Produkten für 2020

Das Wirtschafts- und Design-Magazin Fast Company kürte Apple gerade erst zum "innovativsten Unternehmen 2018". Zu diesem Anlass sprach die Redaktion mit CEO Tim Cook und konnte ihm spannende Aussagen über die Zukunftsplanung der Kalifornier entlocken.

Das iPhone X und iPhone 8 sind erst wenige Wochen auf dem Markt und Apple arbeitet bereits mit Hochdruck an ihren Nachfolgern. In Cupertino schauen die Entwickler aber noch weiter in die Zukunft. Der Konzern arbeite schon an Geräten, die frühestens im Jahr 2020 erscheinen würden, erzählt Cook im Fast-Company-Interview. Dass Apple weit vorausplane, sei unter anderem mit dem Siliziumbedarf verbunden. Den müssen die Konzerne bei den Chip-Herstellern mit einem Vorlauf von mehreren Jahren anmelden, so Cook.

Kunden keine Versuchskaninchen

An welchen Geräten Apple bereits jetzt für 2020 und darüber hinaus arbeitet, verriet der CEO nicht. Er betonte dafür, der Konzern würde nicht jede Idee durchwinken, selbst wenn sie sich zunächst vielversprechend anhören würde. Apple hätte zwar die wirtschaftlichen Möglichkeiten, wolle sich aber auf einige wesentliche Projekte konzentrieren, von denen man zu 100 Prozent überzeugt sei.

Der Tech-Gigant ließe sich in der Entwicklung zudem bewusst viel Zeit. Ob iPod, iPhone, iPad oder Apple Watch – Apple hätte an allen Produkttypen vor der Konkurrenz gearbeitet, sei aber nie der erste am Markt gewesen. "Aber sie [die Geräte] waren immer die ersten modernen Versionen", sagt Cook und erklärt: "Wir haben uns die Zeit genommen, um es richtig zu machen und um unsere Kundschaft nicht als Versuchskaninchen zu benutzen."