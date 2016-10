Tim Cook soll auf Clintons Vizepräsidenten-Liste gestanden haben

Der iPresident: Tim Cook und US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton scheinen sich gut zu verstehen. So gut sogar, dass die Politikerin den Apple-Chef auf eine Liste von Kandidaten für den Posten des Vizepräsidenten gesetzt hat.

Das geht zumindest aus einer von Wikileaks veröffentlichten Liste hervor, wie Macrumors berichtet. Ganz aus heiterem Himmel kommt die Erwähnung als möglicher Vizepräsident dabei offenbar nicht. So hat Cook im August 2016 eine Wahlkampf-Spendenaktion für Clinton moderiert – als Privatperson allerdings, und nicht als Apple-Chef. Er ist dabei übrigens nicht der Einzige aus der Branche, der es auf die Liste geschafft hat.

Tim schon, aber nicht Cook

Neben Clintons Mitbewerber Bernie Sanders oder New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg findet sich etwa auch Bill Gates auf der Liste wieder. Insgesamt umfasse das Dokument aber Dutzende Namen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Tim Cook im Falle eines Sieges von Clinton Vizepräsident geworden wäre, war also eher gering – wenn den Zuschlag am Ende nicht ohnehin jemand anderes erhalten hätte.

Statt Tim Cook heißt der nominierte nun Tim Kaine, ein Junior Senator aus dem US-Bundesstaat Virginia. Wir werden daher wohl nie erfahren, ob Hillary Clintons Sicherheitsteam ihr ein iPhone erlaubt hätte. Denn Noch-US-Präsident Barack Obama hat sein BlackBerry kürzlich zwar ad acta gelegt, ein iPhone scheint es dennoch nicht geworden zu sein, wurde es ihm in der Vergangenheit doch verboten. Möglicherweise ist es ein modifiziertes LG- oder Samsung-Gerät, führte das Weiße Haus doch Tests mit Modellen dieser Hersteller durch.