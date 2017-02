Tim Cook setzt Augmented Reality mit der Erfindung des Smartphones gleich

Apple sieht in Augmented Reality (AR) die Zukunft – das hat Apple-CEO Tim Cook in einem Interview mit The Independent erneut bekräftigt, wie MacRumors schreibt. Für Cook sei die Idee ähnlich groß wie Smartphones.

"Augmented Reality ist so groß, es ist so riesig" wie das iPhone, erklärt der Apple-Chef. Er selbst sei ganz begeistert, wenn er an all die Dinge denke, die viele Leben verbessern könnten – und dabei gleichzeitig noch unterhaltsam sind. Gerüchten zufolge arbeitet Apple zusammen mit Carl Zeiss bereits an einer AR-Brille. Sollte das stimmten, ist das Produkt aber offenbar noch nicht ganz marktreif.

Noch nicht reif für den Mainstream

"Es gibt aber immer noch Dinge zu entdecken, bevor die Technologie gut genug für den Mainstream ist", so Cook. Wie es scheint, müssen die Entwickler von Apple noch einige Hürden überwinden, ehe eine Augmented-Reality-Brille erscheint. In der Vergangenheit erklärte Cook bereits, warum AR interessanter für Apple ist als Virtual Reality.

Anders als die virtuelle verspricht die erweiterte Realität, die Kommunikation und das Miteinander im Alltag zu verbessern. Das Konzept ist schließlich, dem Nutzer mehr Informationen in jedweder Situation zu liefern, anstatt ihn in einer virtuellen Welt abzuschotten. Vielleicht reizt Apple aber auch einfach die geringe Konkurrenz im AR-Segment, während im VR-Sektor bereits zahlreiche größere und kleinere Unternehmen mitmischen. Mehr zum Thema erfahrt Ihr von CURVED-Chefredakteur Felix, der sich kürzlich Gedanken zu einer möglichen AR-Brille von Apple gemacht hat.