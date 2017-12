Tinder: Diese Funktion verrät euch mehr über eure Matches

Tinder hat die Einführung einer neuen Funktion angekündigt: Der sogenannte "Feed" steht ab heute testweise in ausgewählten Regionen zur Verfügung. Das nützliche Feature bereitet die wichtigsten Informationen zu euren Matches übersichtlich für euch auf.

Tinder hat das neue Feature bislang in Australien, Neuseeland und Kanada ausgerollt. Der Feed versorgt Nutzer in Echtzeit mit Updates zu ihren Matches und bündelt diese an einer Stelle. Darin enthalten sind unter anderem kürzlich von dem Gesrpächspartner hinzugefügte Tinder-Fotos, aber auch dessen Spotify-Vorlieben oder Instagram-Posts.

Alles auf einen Blick

All diese Informationen konnten Tinder-Nutzer bislang ebenfalls bereits einsehen, sofern deren Matches ihre Instagram- und Spotify-Accounts mit der Dating-App verknüpft hatten. Der Mehrwert des Feeds soll in der Art der Informationsaufbereitung liegen. Die übersichtliche Darstellung mache es einfacher, eine Unterhaltung mit jemandem zu beginnen, schreibt Tinder in einem offiziellen Blog-Post.

Denn zum einen seht ihr so auf den ersten Blick, was als Gesprächsstoff infrage kommt. Zum anderen könnt ihr euch mit einer Nachricht direkt auf einen bestimmten Inhalt im Feed beziehen, indem ihr doppelt darauf tippt. Jedes neue Feed-Update bietet euch also die Gelegenheit, eine Unterhaltung zu beginnen.

Während das neue Feature einigen sicherlich gefallen dürfte, könnten andere besorgt über die zunehmende Transparenz sein. Auch wenn sämtliche Informationen bereits vorher einsehbar waren, könnten böse Zungen behaupten: Cyber-Stalking auf Tinder wird nun noch einfacher. Wer sich davor schützen will, hat aber zumindest die Option, Instagram, Spotify und Co. nicht mit Tinder zu verknüpfen.