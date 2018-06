Tinder testet neues Feature: So will euch die App künftig besser verkuppeln

Die Dating-App Tinder bietet einigen Nutzern mit einem iPhone derzeit ein neues Feature, das viel Zeit sparen soll. Getestet wird eine Funktion, die euch ausgewählte Personen anzeigt – sogenannte "Picks". Offenbar handelt es sich hier aber auch um eine neue Einnahmequelle für die Entwickler: Mit der Gratis-Version der Anwendung profitiert ihr von der Neuerung wohl nicht.

Der Testlauf von "Picks" findet auch in Deutschland statt, wie das offizielle Blog von Tinder berichtet. Allerdings taucht das Feature ausschließlich in der iOS-Version der Dating-App auf. Wenn die Neuerung für euch zur Verfügung steht, findet ihr in der oberen Menüleiste ein Diamanten-Symbol. Tippt ihr darauf, zeigt euch die Anwendung fünf ausgewählte Personen an, die euren Vorlieben besonders entsprechen sollen.

Tinder verschenkt nichts

Ohne Geld geht es hier aber nicht weiter: Zwar könnt ihr euch die "Picks" in der Übersicht ansehen, doch wollt ihr das Profil genauer betrachten oder nach rechts für einen potenziellen Match wischen, müsst ihr ein "Tinder Gold"-Abonnement besitzen. Verfügt ihr über diese Mitgliedschaft, bleibt es dennoch bei fünf "Picks" pro Tag.

Sind euch fünf "Picks" alle 24 Stunden zu wenig, könnt ihr euch auch früher neue Gesichter anzeigen lassen – aber dafür müsst ihr extra bezahlen, obwohl Tinder Gold allein schon monatlich Geld kostet. Wie hoch der Preis für ein Extra-Paket "Picks" ist, haben die Entwickler in der Ankündigung noch nicht verraten.

Noch wird das "Picks"-Feature nur getestet. Es kann also sein, dass die Funktion irgendwann gar nicht mehr zur Verfügung steht. Ebenso ist es möglich, dass sich die Entwickler nach dem Test entscheiden, die Funktion auch für Gratis-Nutzer von Tinder bereitzustellen – sodass nur das Extra-Paket an "Picks" ein Gold-Abonnement erfordert. Sollten genügend Nutzer für das Feature Geld bezahlen und es verwenden, ist das aber sehr unwahrscheinlich. Übrigens: Wenn ihr pro Tag nur eine Auswahl an potenziellen Matches sehen möchtet, solltet ihr euch auch die Dating-App-Alternative "Crown" ansehen, sobald diese in Deutschland verfügbar ist.