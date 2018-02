Tinder und Co.: Dating-Apps geben eure Daten an Dritte weiter

Mit Tinder und anderen Dating-Apps findet ihr offenbar nicht nur Personen, sondern auch Werbefirmen, die an euch interessiert sind. Viele Kennenlern-Apps sollen eure Informationen nur mangelhaft schützen. Daten werden demnach an Dritte weitergegeben.

Gleich 44 Dating-Apps hat Stiftung Warentest überprüft. Dabei haben die Experten wohl herausgefunden, dass lediglich vier Plattformen "unkritisch" mit privaten Nutzer-Informationen umgehen. Aus Datensicht seien Bildkontakte, Neu.de, Lovescout24 und eDarling im akzeptablen Bereich. Große Anbieter wie Tinder, Parship oder ElitePartner sollen hingegen einen mangelhaften Datenschutz bieten. So geben die Plattformen offenbar auch weiter, mit welchem Gerät ihr diese ansteuert.

Keine Kontrolle über Daten

Anscheinend behalten sich die Portale vor, über euch gesammelte Informationen mit Dritten zu teilen. Dem Bericht zufolge verschicken einige Programme Details über Nutzer an große Werbeanbieter oder an soziale Netzwerke wie Facebook. Welche Parteien Daten über euch erhalten, habt ihr selbst dann natürlich nicht unter Kontrolle. Ebenso könnt ihr offenbar nicht beeinflussen, welche Details über euch weitergeschickt werden.

Es ist schon länger bekannt, dass Dating-Apps zum Teil umfangreich Informationen über euch speichern. So ist es etwa bei Tinder, wie eine Journalistin im Herbst 2017 bereits festgestellt hat. Die Plattform soll sogar ihre Vorlieben und ihren Männergeschmack erfasst haben. Problematisch werden die hinterlegten Daten aber wohl erst so richtig in anderen Ländern: In Ägypten soll die Behörde gezielt Homosexuelle über Dating-Anwendungen suchen und anschließend verhaften.