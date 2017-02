Das Titelbild des Billboard-Magazins stammt von einem iPhone 7 Plus

Der Porträt-Modus des iPhone 7 Plus beeindruckt auch Profis: Der Fotograf Miller Mobley hat das aktuelle Vorzeigemodell von Apple benutzt, um das Coverbild für die neue Ausgabe des Billboard-Magazins aufzunehmen.

Auf der Titelseite ist Camila Cabello vor einem sehr verschwommenen Hintergrund zu sehen, wie ihn der Porträt-Modus des iPhone 7 Plus ermöglicht. Laut Mashable sei es für den Laien nicht zu erkennen, dass der Fotograf das Smartphone anstelle einer professionellen Digitalkamera verwendet habe. Das liegt allerdings auch an der Nachbearbeitung des Fotos. Die Idee zu dem Fotoshooting sei aber nicht von Mobley gekommen – Billboard habe ihn gefragt, ob er das Apple-Gerät für die Aufnahme benutzen könne.

Für junge Menschen normal

Mobley wollte erreichen, dass die Betrachter der Billboard-Ausgabe das Bild als Ganzes schätzen, ohne sich über die verwendete Hardware Gedanken zu machen. Camila Cabello habe sich übrigens nichts dabei gedacht, dass er ein iPhone 7 Plus für das Shooting benutzte. In dieser Generation sei es einfach normal, ein Gerät wie das aktuelle iPhone zum Fotografieren zu verwenden.

Erst kürzlich hat Apple neue Werbespots veröffentlicht, in denen der Porträt-Modus des iPhone 7 Plus im Mittelpunkt steht. In einem der beiden Spots bezeichnet der Sprecher die auf diese Weise entstehenden Fotos sogar als Kunst. Auch in der "Shot on iPhone"-Kampagne sind mittlerweile etliche Bilder enthalten, die das besondere Feature des aktuellen iPhones nutzen.