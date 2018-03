"Tomb Raider": Teaser verrät Namen und Release-Datum des nächsten Spiels

Seit heute könnt ihr das neueste Abenteuer von Lara Croft auf der Kino-Leinwand verfolgen. Auf Konsolen und PC kehrt "Tomb Raider" dieses Jahr ebenfalls zurück. Erfreulicherweise wird der Titel dieses Mal auf allen Systemen gleichzeitig veröffentlicht – ganz ohne Exklusivdeal.

Wie Entwickler Square Enix offiziell bekannt gegeben hat, heißt der neue Teil "Shadow of the Tomb Raider". Erscheinen wird er am 14. September 2018 – gleichzeitig auf Xbox One, PlayStation 4, PC und Steam. Einen Vorgeschmack darauf bietet der Teaser, den wir über diesem Artikel für euch eingebunden haben.

Details folgen Ende April

Dieser zeigt leider keine Gameplay-Ausschnitte, macht aber auf jeden Fall Lust auf mehr. In den gerenderten Zwischensequenzen sehen wir Lara Croft auf der Flucht: Durch einen Dschungel rennend, versucht sie offenbar Soldaten zu entkommen, die ihr auf den Fersen sind. Am Ende des Teasers blickt eine sichtliche angeschlagene Lara Croft auf einen Tempel herab, der aus der Zeit der Maya zu stammen scheint.

Auch wenn der Teaser kein Gameplay zeigt: Die Szenen, in denen Lara Croft an einer Felswand klettert oder einen Bogen in der Hand hält, deuten zumindest daraufhin, dass "Shadow of the Tomb Raider" aus seinen Vorgängern bekannte Spielelemente übernimmt.

Außerdem dürfte so gut wie sicher sein, dass das Spiel wie schon sein Vorgänger "Rise of the Tomb Raider" die Hardware der PlayStation 4 Pro ausreizt. Genau erfahren werden wir es am 27. April 2018. An diesem Datum will Square Enix "alle Informationen" zum neuesten "Tomb Raider"-Teil enthüllen.