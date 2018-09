Toyota bringt Android Auto in seine Fahrzeuge

In den letzten Jahren haben immer mehr Hersteller Android Auto in ihre Fahrzeuge integriert. Trotz der steigenden Popularität hat Toyota bisher einen Bogen um das System von Google gemacht. Das ändert sich nun offenbar.

Der japanische Autohersteller und Google haben offenbar eine entsprechende Einigung erzielt, berichtet der Nachrichtendienst Bloomberg. Welche Fahrzeuge die Infotainment-Software erhalten und ob von der Partnerschaft auch Toyotas Luxusmarke Lexus profitieren soll, ist bislang nicht bekannt. Eine offizielle Ankündigung könnte aber bereits im Oktober 2018 folgen.

Unsere Empfehlung o2 Free Unlimited

Zweifel offenbar ausgeräumt

Toyota hatte in der Vergangenheit wohl immer wieder Bedenken zu Lösungen wie Android Auto geäußert. Themen wie Sicherheit und Datenschutz sollen für die Vorbehalte verantwortlich gewesen sein, heißt es in dem Bericht. Die Zweifel scheinen unlängst ausgeräumt. Im Januar 2018 kündigte der Hersteller bereits an, dass Fahrzeugserien wie Avalon, Corolla Hatchback und RAV4 künftig mit Apples CarPlay kompatibel sein werden.

Google selbst möchte nicht nur Android Auto in so viele Fahrzeuge wie möglich integrieren, sondern auch seine Sprachassistenz auf so vielen Geräten wie möglich verfügbar machen: Seit September 2018 ist entsprechend Google Assistant auch in Deutschland für Android Auto freigeschaltet. Ihr müsst jetzt nicht mehr eure Hände vom Lenkrad und die Augen von der Straße nehmen, um euer Smartphone zu bedienen. Stattdessen steuert ihr die Geräte per Sprache. Zudem funktioniert mittlerweile auch die Android-Version von Apple Music in Android Auto.