Trailer zu "Jessica Jones": So geht's in Staffel zwei weiter

Der Teaser gibt nur einen kurzen Einblick in das, was uns bei der zweiten Staffel von Jessica Jones erwartet. Nicht ganz überraschend wird es dieses Mal verstärkt um Jessicas Vergangenheit gehen – und wie sie zu dem wurde, was sie nun ist. Mit dabei ist neben Hauptdarstellerin Krysten Ritter auch wieder Rachael Taylor in der Rolle von Jessicas bester (und einziger) Freundin Trish Walker; und auch Nachbar Malcolm Ducasse (Eka Darville) ist im Teaser zu sehen.

Release Anfang März

Die zweite Staffel von Jessica Jones wird ab dem 8. März 2018 auf Netflix verfügbar sein. Vermutlich wird der Streaming-Anbieter wieder alle Folgen der Eigenproduktion auf einmal veröffentlichen – einem Serien-Marathon am zweiten Wochenende des Monats steht also nichts im Wege.

"If you say with great power comes great responsibility, I swear I'll throw up on you." Frei übersetzt sagt Jessica Jones: "Wenn du sagst, dass mit großer Kraft große Verantwortung kommt, schwöre ich, dass ich mich auf dich übergebe." Mit diesen Worten endet der Teaser auf eine für die Privatdetektivin typische Art, die also auch in Staffel zwei der Netflix-Serie kein Blatt vor den Mund nimmt.