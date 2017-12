Treffen die Avengers bald auf die X-Men? Disney kauft Fox für Mondbetrag

Zwei Giganten des Filmgeschäfts finden zusammen. Nach langen Verhandlungen wurde der Deal nun endgültig eingetütet. Die Walt Disney Company und 21st Century Fox geben just bekannt, dass die "Micky Maus"-Erfinder ab sofort am Ruder sind – jedenfalls zu großen Teilen.

Was umfasst der Deal?

Disney übernimmt das Nat Geo Network, Star TV und alle Film- und TV-Studios von Fox. Auch die Anteile von Fox an Sky und Hulu gehen in den Besitz von Disney über. Fox behält "Fox News" und die nationalen Sportkanäle. Schon jetzt dominiert Disney über große Teile der Unterhaltungslandschaft. CEO Bob Iger hat auch die Übernahmen von Pixar, Marvel und Lucasfilm verantwortet. Der Mann weiß, was er will und er kriegt es auch. Allerdings hat Disney mit 52,4 Milliarden US-Dollar auch viel Geld auf den Tisch gelegt. Die Neu-Akquisition dürfte sich im Hinblick auf den von Disney geplanten Streaming-Service dennoch als äußerst vorteilhaft erweisen. Zusätzlich wäre es natürlich absolut denkbar, dass die X-Men schon bald Einzug in das Marvel Cinematic Universe halten werden, denn auch diese Rechte gehen an Disney über.

So wird Disney mit einem Schlag zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für Netflix, denn startet der neuen Streaming-Service, ist Netflix auf einen Schlag alle Disney- und damit Marvel-Inhalte los. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.