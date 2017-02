Trump kritzelt Katzen und Pferde – und Twitter dreht durch

Dekrete unterschreiben kann er ja, der Trump. In den wenigen Tagen seiner Amtszeit schickt sich "The Donald" an, wohl einen neuen Rekord als US-Präsident aufzustellen. Das Bild ist jedes Mal dasselbe: Trump hinter einem Tisch umringt von Beratern, belagert von der Presse. Auftritt: Internet.

Das wohl lustigste Trump-Meme dieser Tage, genauer dieser Stunden, ist wohl Trump Draws. Der Betreiber ist unbekannt, dafür umso talentierter, den US-Präsident als Kleinkind darzustellen. Statt Dekreten präsentiert Trump in den kurzen Clip Zeichnungen, wie sie Kinder zeichnen würde: von Pferden, Katzen oder Häusern. Keine 24 Stunden alt, hat der Account schon über 130.000 Follower bekommen. Kein Wunder: Die Mini-Videos sind gut produziert. Wüsste man es nicht besser, so könnte man glauben, dass der 70-Jährige der Weltöffentlichkeit seine Zeichnungen präsentiert.