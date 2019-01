Twitch: Streamer schläft vor zwei Millionen begeisterten Zuschauern ein

Ein Twitch-Streamer vervielfachte die Anzahl seiner Fans im wahrsten Sinne des Wortes im Schlaf: Bevor JesseDStreams während einer laufenden Übertragung einschlief, folgten lediglich 100 Nutzer seinem Kanal. Inzwischen ist die Anzahl seiner Follower auf über 2100 angestiegen.

Das Twitch-Video, in dem sein Nickerchen festgehalten ist, hat mittlerweile sogar 2,2 Millionen Aufrufe. Von solchen Zahlen konnte er zuvor nur träumen. Denn JesseDStreams gehört nicht zu den großen Streamern wie etwa Ninja, dessen "Fortnite"-Übertragungen regelmäßig Millionen Nutzer an den Bildschirm fesseln. Dementstprechend erheitert war er auch, als er nach drei Stunden aufwachte und feststellte, dass 200 Leute sich zugeschaltet hatten. Den Moment könnt ihr euch in dem YouTube-Clip über diesem Artikel anschauen.

Streamer verdient Geld im Schlaf

Wie ihr in dem Video sehen könnt, hat der Streamer sich offenbar ein ordentliches Nickerchen genehmigt: Er schlief mit offenem Mund und schien im Moment des Aufwachens erst einmal kurz überlegen zu müssen, wo er sich gerade befindet. Die Zuschauer hatten anscheinend ihren Spaß. Denn wie aus dem Video ebenfalls hervorgeht, gingen während seiner Auszeit diverse Spenden auf das Twitch-Konto des Streamers ein.

Den kompletten Stream könnt ihr euch direkt auf Twitch anschauen. Er dauert allerdings beinahe sechs Stunden, von denen JesseDStreams die Hälfte über schläft. Wie GameStar berichtet, spielt er in seinen Twitch-Übertragungen unter anderem "Hearthstone" und "Counter-Strike: Global Offensive".