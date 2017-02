UAC: Apples neuer Anschluss ist für Zubehör und nicht für das iPhone

Zubehör für iPhone und iPad soll einen neuen Anschluss erhalten: Apple plant angeblich, einen Port namens "Ultra Accessory Connector" (UAC) einzuführen. Dieser soll künftig Gadgets aus dem offiziellen "Made-for-iPhone"-Lizenz-Programm auszeichnen.

Apple habe Entwicklern bereits Vorschaumaterial zum neuen UAC-Anschluss zur Verfügung gestellt, damit Partner des Unternehmens aus Cupertino sich auf die Produktion vorbereiten können, berichtet 9to5Mac unter Berufung auf Quellen, die angeblich mit dem Programm vertraut sind. In einigen Fällen soll der neue Port Lightning oder USB ersetzen. Der Anschluss verfüge demnach über acht Pins, falle dünner aus als USB-C und sei nur knapp halb so breit wie USB-C und Lightning. Insgesamt soll der Port den "Ultra Mini USB-Anschlüssen" ähnlich sein, die zum Beispiel mit Kabeln von Nikon-Kameras ausgeliefert werden.

Genaue Pläne unklar

Mit dem neuen UAC-Port sollen Hersteller von iPhone- und iPad-Zubehör künftig viel Platz sparen können. Apple erlaube es Drittanbietern, den neuen Anschluss mit USB-A-, Lightning- und 3,5-mm-Klinkenanschluss zu kombinieren. Letzteres würde es möglich machen, Kopfhörer mit UAC-Anschluss mit einer Vielzahl an Apple-Geräten verbinden zu können.

Derzeit sei es noch unklar, ob Apples Pläne für den "Ultra Accessory Connector" über die Verwendung in Kopfhörern hinausgehen. Auf ähnliche Weise habe Apple im Jahr 2014 den Herstellern von Zubehör Lightning-Anschlüsse für Kopfhörer vorgestellt – und dann schließlich im Jahr 2016 beim iPhone 7 auf den klassischen Kopfhöreranschluss verzichtet. Nicht nur dafür hat sich das Unternehmen viel Kritik in diesem Bereich eingehandelt; auch der Entschluss, beim MacBook Pro (2016) ausschließlich auf USB-C zu setzen, führte zu Entrüstung bei vielen Nutzern. Es wird sich erst noch zeigen, was Apple mit dem UAC-Port wirklich vorhat.