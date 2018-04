UE Blast und Megablast erhalten Spotify Connect und großes App-Update

Wenn ihr den UE Blast oder UE Megablast besitzt, könnt ihr euch auf praktische Neuerungen freuen: Die Logitech-Marke Ultimate Ears will euch mit einem größeren Update für die dazugehörige App versorgen. Zudem sollen die smarten Lautsprecher bald über Spotify Connect verfügen – ihr könnt die Musik dann sogar via Sprachkommando steuern.

Spotify Connect soll "bald" auf dem UE Blast und UE Megablast verfügbar sein, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Das Feature ermöglicht es eurem Lautsprecher, Songs direkt über WLAN zu streamen. Das hat den Vorteil, dass die Musik nicht direkt über euer Smartphone abgespielt wird, was für eine stabilere Verbindung sorgt. Außerdem muss sich euer Android- oder iOS-Gerät nicht zwangsläufig in der Nähe des Speakers befinden, damit ihr Titel störungsfrei wiedergeben könnt. Wie ihr Spotify mit Alexa verwendet, haben wir für euch in einem Ratgeber beschrieben.

Multiroom und praktischer Equalizer

Passend zu dieser Neuerung ist auch eine Sprachsteuerung über Amazon Alexa geplant, mit der ihr beispielsweise Songs oder ganze Playlisten auf Spotify startet. Falls ihr den UE Megablast oder UE Blast zweimal besitzt, könnt ihr euch auf eine weitere Funktion freuen: Später im Jahr 2018 wird die Gruppierung von bis acht dieser Lautsprecher über WLAN oder Bluetooth möglich sein – die Ultimate-Ears-Reihe unterstützt dann also Multiroom. Verwendet ihr nur zwei Geräte, gibt es sogar einen Stereo-Modus für die Musikwiedergabe.

Schon jetzt rollt zudem ein größeres Update für die Ultimate-Ears-App aus. Ihr könnt nach der Aktualisierung die Lautstärke eures Speakers direkt über die Smartphone-App einstellen. Zudem wird euch dann angezeigt, wie es um den Akkustand des UE Blast oder UE Megablast bestellt ist. Besonders interessant: Im Mai 2018 kommt dann noch eine Funktion hinzu, über die ihr spezielle Equalizer-Einstellungen bestimmten Künstlern oder Musik-Genres zuweisen könnt. Das ist vielleicht gerade dann praktisch, wenn ihr bei Rock die E-Gitarren lieber im Vordergrund hören möchtet, jedoch bei Elektro mehr Wert auf Bass legt.