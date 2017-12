Über 250 Android-Spiele belauschen euch

Werbung passend zu Filmen und Serien, die ihr konsumiert: Offenbar hören euch über 250 Android-Games bei euren Freizeitbeschäftigungen zu. Zumindest Privatgespräche sollen davon aber nicht betroffen sein – angeblich. Ein Geheimnis sei der Lauschangriff aber nicht, da er in der Beschreibung der jeweiligen App vermerkt ist.

Das Unternehmen Alphonso bietet ein Plugin an, das über das Smartphone-Mikrofon nach Tönen von Filmen und Serien lauscht, wie die New York Times berichtet. In mehr als 250 Mobile-Games für Android soll dieses Plugin zum Einsatz kommen. Darunter in Titeln wie "Pool 3D", "Honey Quest" und "Beer Pong: Trickshot", die beim ersten Starten nach der Erlaubnis fragen, euer Mikrofon nutzen zu dürfen.

Lauschangriff durch Kinder-Apps

Offenbar erkennt die Software auch dann Medien-Inhalte, wenn sich das Smartphone in der Hosentasche befindet – sofern das Game im Hintergrund noch läuft und nicht geschlossen wurde. Die Audio-Schnipsel sollen das Smartphone dabei nicht verlassen, es werden wohl lediglich Audio-Signaturen erstellt. Sobald jedoch ein Werbespot, ein Film oder eine Serie dann erkannt wurde, kann das Unternehmen Alphonso die Daten als dafür verwenden, euch personalisierte Werbung auf das Smartphone zu senden. Gespräche zwischen Menschen selbst soll das Plugin aber nicht erkennen und aufzeichnen können.

Es handelt sich dabei aber nicht um eine verborgene Spionage-Funktion: In der App-Beschreibung von "Honey Quest" im Google Play Store ist zum Beispiel ausführlich aufgeführt, dass die Lausch-Funktion enthalten ist und was sie macht. Bedenklich ist hier allerdings besonders, dass es sich offenbar um ein Mobile-Game für Kinder handelt. Wir können euch nur raten, vor dem Download neuer Programme in die App-Beschreibungen zu schauen. Zudem solltet ihr darüber nachdenken, welche Rechte ihr einer Android-Software einräumen möchtet. Falls ihr Kinder habt, solltet ihr zudem überprüfen, was sie sich da auf das Smartphone laden.