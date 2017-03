Über 60 Indie-Spiele für die Nintendo Switch angekündigt

Nintendo nutzt das gesteigerte Interesse an der Nintendo Switch kurz vor deren Erscheinen für eine weitere Ankündigung: 2017 sollen neben großen Produktionen und Multiplattformentiteln über 60 Indie-Spiele für die neue Konsole erscheinen.

Auftretende Probleme mit dem JoyCon-Controller und Verwunderungen aufgrund des optionalen TV-Modus lässt Nintendo unkommentiert. Stattdessen konzentriert man sich auf die positiven Aspekte der Nintendo Switch: Ende Februar veröffentlichte das Unternehmen eine Liste mit über 60 Indie-Spielen, die im Laufe dieses Jahres für die Hybridkonsole erscheinen sollen.

Alte Bekannte mit neuen Features

Viele davon sind bereits bekannte Titel, die ihr Debüt auf anderen Plattformen feierten und nun auf die Switch portiert werden. In einigen Fällen haben die Entwickler die Spiele um zusätzliche, teils konsolenspezifische, Features erweitert: Der neue Mehrspielermodus in "Stardew Valley" etwa taucht erstmals in der Switch-Version auf; "Overcooked: Special Edition" wird die einzigartige HD-Rumble-Funktion der Switch unterstützen; das über Kickstarter finanzierte "Yooka-Laylee" der ehemaligen Rare-Entwickler findet ebenfalls seinen Weg in Nintendos Indie-Programm und "Mr. Shifty" wird bei Veröffentlichung zeitexklusiv auf der Switch spielbar sein.

In dem Video zur Ankündigung stellt Nintendo einige der sogenannten "Nindies" genauer vor, unter anderem "Mr. Shifty", "Yooka-Laylee" und "SteamWorld Dig 2".

Hier die vollständige Liste der Indie-Spiele: