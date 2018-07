Über Google Assistant könnt ihr bald Videoanrufe starten

Der Google Assistant konnte auf euren Wunsch hin bereits Anrufe initiieren, nun kommen Videoanrufe hinzu. Welche App zum Einsatz kommt, wenn ihr die KI-Assistenz um ihre Hilfe bittet, hängt aber wohl von verschiedenen Faktoren ab.

Ist euer Google Assistant aktiviert und ihr sagt "Videoanruf mit [Name eures Kontakts] starten" oder gebt diesen Befehl ein, dann wird die Google-KI nun euren Wunsch erfüllen und die genannte Person anrufen. In welcher App dies geschieht und sich das Fenster mit dem Antlitz eures Bekannten öffnet, hängt aber beispielsweise davon ab, ob ihr den Video-Messenger Google Duo auf dem Gerät installiert habt.

Noch nicht überall verfügbar

Ist Google Duo nämlich nicht installiert, öffnet der Google Assistant offenbar Hangouts, wie ein Test von Android Police zeigte. Außerdem steht die Funktion wohl noch nicht in allen Regionen bereit, sodass sich in Einzelfällen automatisch nur die Karte mit der Möglichkeit zum manuellen Start eines entsprechenden Videoanrufs öffnete. In anderen Fällen initiierte die KI-Assistenz hingegen direkt das Gespräch.

Wie der Google Support schreibt, soll der Videoanruf in besonderen Fällen vom Assistenten auch in einer dritten App geöffnet werden können. Dies geschieht aber nur dann, wenn beide Gesprächspartner die Videoanruffunktion eines Mobilfunkanbieters abseits von Google Duo oder Hangouts nutzen können.