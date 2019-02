"UEFA TV": Fußball-Verband plant Streaming-Dienst für 2019

Die UEFA plant einen eigenen Streaming-Dienst. Auf "UEFA TV" könnten unter anderem die Spiele der Champions League und Europa League zu sehen sein. Deutsche Fußballfans schauen jedoch zunächst in die Röhre.

Der Name "UEFA TV" ist bislang nur ein Arbeitstitel, das Angebot soll aber bereits innerhalb der kommenden sechs Monate verfügbar sein – also noch vor dem Start der Saison 2019/20. Das kündigte der slowenische Verbandspräsident Aleksander Ceferin auf dem UEFA-Kongress in Rom an, wie W&V berichtet. Die UEFA zielt mit dem Angebot zunächst auf die Regionen der Welt ab, in denen der Verband bislang keine TV-Rechte vergeben hat.

Rechte aktuell bei Sky, DAZN und RTL

Der Dienst dürfte für Zuschauer aus Europa und Nordamerika entsprechend weniger interessant sein. Vorerst zumindest. Die Rechte an den Spielen der Champions League und Europa League sind in Deutschland zum Beispiel einschließlich bis zur Saison 2020/21 vergeben. Anschließend könnte die UEFA Höhepunkte einzelner Spiele, aber auch komplette Live-Partien zeigen, heißt es in dem Bericht. Neben den internationalen Vereinswettbewerben der Herren seien Spiele von Frauen- und Jugendmannschaften ebenfalls ein Thema. Zudem sollen auf "UEFA TV" historische Begegnungen gezeigt werden.

Aktuell teilen sich in Deutschland der Pay-TV-Sender Sky und der Streaming-Dienst DAZN die Übertragungsrechte der Champions League. Zudem zeigt DAZN alle Spiele der Europa League, den Großteil davon exklusiv. Die Rechte an 15 Partien hat sich RTL gesichert. Der Sender zeigt die Spiele auf RTL Nitro. Womöglich hat sich die UEFA bei der Ausarbeitung ihrer Pläne bei Disney etwas abgeschaut. Der Filmgigant plant ebenfalls einen eigenen Streaming-Dienst. Statt die Lizenzen der eigenen Produktionen zu verkaufen, scheint man auf ein eigenes Angebot zu setzen.