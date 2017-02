Ulefone F1: Xiaomi Mi Mix-Konkurrent bietet Dual-Kamera

Das Ulefone F1 wird in naher Zukunft enthüllt: Wie viele andere Hersteller auch nutzt das Unternehmen die Zeit vor dem MWC 2017, um schon einmal auf ein neues Smartphone hinzuweisen. Das F1 bringt Features wie ein beinahe randloses Display und eine Dual-Kamera mit.

Wie der Hersteller auf dem Ulefone Blog schreibt, soll das Smartphone einen "randlosen Bildschirm" besitzen, der nicht nur an den Seiten ohne Rand auskommt, sondern auch an der "Unterkante". Angesichts der Bilder ist hier aber wohl die obere Display-Kante gemeint. Damit sieht das Gerät dem Konzept-Smartphone Mi Mix von Xiaomi sehr ähnlich; wobei auch der Konkurrent kein gänzlich randloses Display besitzt, sondern lediglich sehr dünne Einfassungen. Eine Besonderheit des Ulefone F1: Damit auch oben kaum ein Rand nötig ist, befindet sich die Frontkamera unter dem Display.

Release in diesem Jahr

Auf der Rückseite bietet das Ulefone F1 eine Dual-Kamera, wie sie mittlerweile in vielen Mittelklasse-Smartphones zum Einsatz kommt. Zur Auflösung der beiden Linsen gibt es bislang noch keine Informationen. Als Antrieb ist der Chipsatz Helio P25 verbaut, dessen acht Kerne mit bis zu 2,5 GHz getaktet sind. Laut des Herstellers soll das F1 auf dem MWC in Barcelona präsentiert werden und dann noch in diesem Jahr erscheinen – wann genau, verrät Ulefone in der Bekanntmachung nicht.

Das Ulefone F1 ist nicht das einzige Smartphone des Herstellers, das den Helio P25 nutzt und im Jahr 2017 erscheint: Gleiches gilt auch für das Ulefone T1. Die Hauptfeatures dieses Gerätes sind der 6 GB große Arbeitsspeicher und die großzügigen 128 GB Speicherplatz. Sobald der MWC gestartet ist, werden wir vermutlich mehr zu den Geräten und Release-Plänen von Ulefone erfahren.