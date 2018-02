Ultimate Ears Wonderboom Freestyle Collection: Es wird bunt

Euch ist der kabellose Lautsprecher Ultimate Ears Wonderboom zu unauffällig? Dann könnte eine Variante der neuen Freestyle Collection etwas für euch sein. Der Hersteller bringt seinen kleinen Bluetooth-Speaker in fünf verschiedenen weiteren Designs in den Handel.

Zu den neuen Ausführungen der UE Wonderboom gehört laut Pressemitteilung der Stil "Concrete", der die Box in Schwarz mit einem stylishen weißen Muster umhüllt. Etwas simpler kommt dagegen "Avocado" in einem dezenten Grünton daher. Ebenso einfach gehalten ist der Lautsprecher in "Raspberry" – also im Himbeer-Farbton.

Lautsprecher mit Drachen

Abgefahrener wird der Wonderboom in der Variante "Patches". Diese ist gespickt mit einem Drachen, Emojis, einem Panda und weiteren abgedrehten Motiven auf einem Hintergrund in Jeans-Farbe. Das Gegenteil von unauffällig ist wohl auch das Modell "Unicorn", das euch einen knalligen Farbverlauf-Mix präsentiert. Insgesamt sei die Farbkollektion darauf ausgelegt, dass ihr ein Modell unter den fünf Varianten findet, das zu eurem persönlichen Stil passt.

Für eine der neuen Ausführungen der UE Wonderboom verlangt der Hersteller 99 Euro. Ab dem 28. Februar 2018 sind die Modelle der Freestyle Collection im Handel verfügbar. Wir haben den kabellosen Lautsprecher bereits getestet: Er zeichnet sich durch sein wasserdichtes Gehäuse aus und liefert für seine Größe sowie seinen Preis einen guten Klang. Der Akku hält immerhin bis zu zehn Stunden, in knapp drei Stunden ist er dann auch wieder aufgeladen. Falls ihr einen kleinen portablen Speaker für unterwegs sucht, könnt ihr dem Wonderboom also ruhig eine Chance geben.