Umfrage: Kaum ein Nutzer traut Facebook

Habt ihr Facebook schon tief in die digitalen Augen geschaut und euch selbst gefragt, ob ihr diesem Unternehmen vertraut? Falls nicht, ist das nicht tragisch: In einer Umfrage wurden statt euch andere Nutzer befragt, welchem Unternehmen sie am wenigsten in Bezug auf Datensicherheit vertrauen. Das Ergebnis dürfte besonders Mark Zuckerberg nicht gefallen.

Einer Umfrage von Recode zufolge vertrauen 56 Prozent der Amerikaner Facebook am wenigsten, wenn es um den Umgang mit persönlichen Daten geht. Damit hat der Social-Media-Riese die Konkurrenz weit hinter sich gelassen – allerdings im negativen Sinne. Auf Platz zwei folgt Google mit lediglich fünf Prozent. So einig sind sich Nutzer in den USA wohl selten. Offenbar hat der Datenskandal einen großen Schaden für Facebook angerichtet.

Nutzer trauen Microsoft und Apple mehr

An dritter Stelle steht Uber, Platz vier hat Twitter eingenommen, beide Unternehmen kommen auf drei Prozent. Für vertrauenswürdiger halten die Amerikaner zudem Snapchat-Entwickler Snap, Apple und Amazon (allesamt zwei Prozent). Mit wohl einem Prozent oder weniger sind noch Microsoft, Lyft, Tesla und Netflix angegeben. 20 Prozent der Befragten haben ein anderes als eines der genannten Unternehmen gewählt, vier Prozent haben gar nicht geantwortet.

Sofern die Umfrage repräsentativ ist, hat Facebook einiges an Arbeit vor sich, um das verlorene Vertrauen der Nutzer wieder zu gewinnen. In der Presse war das Unternehmen etwa wegen eines großen Datenskandals: Millionen Nutzerdaten wurden weitergegeben und von einer Analyse-Firma für eigene Zwecke genutzt. Zudem wurde bekannt, dass der Social-Media-Riese Anruf- und SMS-Daten von Personen mit einem Android-Smartphone gesammelt hat. Insgesamt soll der Datenskandal sogar dazu geführt haben, dass der smarte Lautsprecher von Facebook nun später vorgestellt wird.