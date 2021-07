Was ist denn da los? Apples Tochterunternehmen Beats bewirbt die neuen Kopfhörer "Studio Buds" ausgerechnet mit einem Handy von einem der ärgsten Apple-Konkurrenten. Auf den Promotion-Fotos ist eindeutig ein aktuelles Samsung-Smartphone zu erkennen. Dahinter steckt eine klare Strategie.

Besagtes Werbefoto mit dem Samsung Galaxy S21 taucht unter anderem auf der US-Seite von Amazon auf. Um die (für Beats) ungewöhnliche Wahl des Werbemotivs zu verstehen, ist es wichtig, die Zielgruppe für die neuen Beats-Kopfhörer zu berücksichtigen. Während Apple mit den – unter der hauseigenen Marke laufenden – AirPods in erster Linie iPhone-Kunden und Nutzer weiterer Apple-Geräte im Fokus hat, sieht es bei den Studio Buds der Tochterfirma Beats etwas anders aus.

Beats Studio Buds für iPhone und Android-Handys

Die Bluetooth-Kopfhörer sind zwar selbstredend für iPhone, iPad und Mac optimiert, aber eben auch für Android-Geräte. Das zeigt sich bereits bei dem im Vergleich zu den AirPods Pro geringeren Preis und dem damit verbundenen leicht abgespeckten Feature-Set (Android-Nutzer sind häufig preissensibler als Apple-Kunden). Ein weiterer Hinweis ist der fehlende H1-Chip, der bei AirPods unter anderem für besonders schnelles Pairing mit Apple-Geräten sorgt. Statt Apples H1-Chip kommt beim neuen Beats-Modell eine TWS-Variante von MediaTek zum Einsatz, die sich vor allem durch eine gute Kompatibilität mit Android auszeichnet.

Apple Is Caught Using the Galaxy S21 to Market Its Newly Launched Beats Studio Buds https://t.co/v4D1DEGsjU pic.twitter.com/zNtjuPobks — Wccftech (@wccftech) July 2, 2021

Apple möchte im Kopfhörer-Markt expandieren

Apple hat Beats also allem Anschein nach dazu angewiesen, die Studio Buds so kompatibel wie möglich mit der Konkurrenzplattform zu machen, um viele Android-Kunden von den Bluetooth-Kopfhörern zu überzeugen. Das Unternehmen aus Cupertino möchte so (wieder) einen noch größeren Kuchen des nach wie vor rasant wachsenden Marktes kabelloser Kopfhörer abhaben, nachdem AirPods zuletzt trotz weiterhin hervorragender Verkaufszahlen an Marktanteil einbüßten.

Weitere Beats-Kopfhörer mit Android-Fokus?

Im Zuge dessen könnte Apple über die Tochterfirma Beats für die Zukunft durchaus weitere kabellose Kopfhörer planen, die ebenso wie die Studio Buds verstärkt auf Android-Anwender zugeschnitten sind. Dass Beats/Apple mit Samsung-Handys wirbt, könnte in den nächsten Jahren also gar nicht mehr so ungewöhnlich sein, wie es aktuell noch wirkt.