Unser CURVED-Adventsgewinnspiel: Was versteckt sich hinter dem 1. Türchen?

Aus den Tiefen der Technik-Welt kommen wir her und wir müssen schon sagen, es weihnachtet sehr! Darum haben wir uns für euch etwas ganz Besonderes ausgedacht: ein kleines Advents-Gewinnspiel auf Instagram.

Und so funktioniert das CURVED-Advents-Special

Im Laufe des Jahres testen wir in der CURVED-Redaktion eine breite Masse an Produkten – und oft bleiben die ein oder anderen Kopfhörer, Handyhüllen und Co. nach der Testphase bei uns liegen. Und weil wir natürlich am Ende des Jahres keine Geräte hier im Schrank anstauben lassen wollen, haben wir uns ein kleines Gewinnspiel ausgedacht.

Folgt uns in der Vorweihnachtszeit auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Denn ab heute, dem 29. November 2019, werden wir jeden Freitag das nächste Produkt präsentieren, das ihr bis zum darauf folgenden Adventssonntag um Mitternacht gewinnen könnt. Handelt es sich um ein Testgerät, werden wir das selbstverständlich deutlich kennzeichnen, doch dank einiger netter Hersteller haben wir auch brandneue Geräte für euch parat.

Dranbleiben lohnt sich übrigens auch deswegen, weil wir für euch natürlich eine kleine Steigerung eingeplant haben – bis zu unserem großen und niegelnagelneuen Hauptgewinn am 4. Advent.

Zum ersten Advent verlosen wir mehrere iPhone 11 Handyhüllen von Urban Armor Gear und Speck. Um eines dieser Cases zu gewinnen, müsst ihr nur CURVED auf Instagram folgen, den Beitrag liken und kommentieren, welche Hülle ihr gerne hättet.

Unsere Teilnahmebedingungen für das CURVED-Advents-Gewinnspiel auf Instagram