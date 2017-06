Unter Android O lässt sich der Fingerabdrucksensor mit Gesten belegen

Der Fingerabdrucksensor wird unter Android O noch praktischer: Mit der dritten Preview für Entwickler hat Google auch die finalen APIs für die nächste Version seines Betriebssystems freigegeben. Eine dieser APIs heißt "FingerprintGestureController" – und erweitert diese Komponente um neue Funktionen.

Die API erlaubt es, die auf dem Fingerabdrucksensor eines Smartphones ausgeführten Gesten zu erkennen und in Aktionen umzusetzen, berichtet XDA Developers. Die Voraussetzungen sind ein Smartphone, das über einen Fingerabdrucksensor mit Gesten-Unterstützung verfügt; und natürlich Android O als installiertes Betriebssystem. Im Google Play Store wird mit "Fingerprint Gestures" bereits eine App aufgeführt, die eben dieses Feature ermöglicht.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Navigieren über eine Taste

Beim Test mit einem Google Pixel und der dritten Entwickler-Preview von Android O habe sich gezeigt, dass die Gestensteuerung über den Fingerabdrucksensor funktioniert. Möglich seien etwa Wischbewegungen für Befehle zur Navigation wie "Zurück", "Benachrichtigungen", "Schnelleinstellungen", "Zuletzt", "Home" und "Split Screen". Zudem könne der Fingerabdrucksensor auch zum Scrollen verwendet werden.

Die App Fingerprint Gestures stehe bis zum 16. Juni 2017 kostenlos zur Verfügung; anschließend soll sie knapp einen Euro kosten. Wenn Android O im späteren Verlauf des Jahres für alle Nutzer erscheint, wird es sicherlich noch mehr Anwendungen geben, die von der beschriebenen API Gebrauch machen. Was die dritte Entwickler-Vorschau noch so bringt, hat Marco für Euch in einer Übersicht zusammengefasst.