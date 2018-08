Update für Android Messages: Das ist neu in der SMS-App

Google hat wieder eine seiner Basis-Apps mit einem Update versehen. Die Nachrichten-App erstrahlt nun in neuem Glanz beziehungsweise im überarbeiteten Material Design. Zuvor wurden schon andere Standard-Apps des Android-Systems aufpoliert.

Gerade erst waren die Kontakte-, die Anruf- und die YouTube-App an der Reihe. Auch sie erhielten wie einen neuen Anstrich und sind laut Android Police nun im modernisierten Material-Design gehalten. Nach dem Update durch Google lautet die Versionsnummer 3.5. Zu den größten Highlights der neuen Version zählt sicherlich der Dark Mode.

Praktisch im Dunkeln und für AMOLED-Displays

Nutzer können nach dem Update also wahlweise den neuen Dark Mode aktivieren und so die Nachrichten-App ihres Android-Gerätes in ein dunkles Design tauchen. Ehemals weiße Hintergründe werden dunkelgrau und strengen nachts die Augen weniger an. Nutzer eines Smartphones oder Tablets mit AMOLED-Display freuen sich zudem über den etwas niedrigeren Energieverbrauch, denn dunklere Farben schonen bei ihnen den Akku.

Aber auch, wenn ihr den Dark Mode nicht aktiviert habt, sind Änderungen zu sehen. In Konversationen werden nun beispielsweise eure eigenen Beiträge blau eingefärbt und die eurer Kontakte sind weiß, wohingegen es vor dem Update noch anders herum war. Sind die Änderungen bei euch noch nicht zu sehen, könnt Ihr einmal den Neustart der Nachrichten-App oder eures Smartphones probieren. In einigen Fällen soll dies das neue Design sichtbar gemacht haben.