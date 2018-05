Update für Wear OS: Android-Wearables erhalten ab sofort neue Features

Google versprach vor wenigen Tagen neue Assistant-Funktionen für Wear OS und ließ nun Taten folgen: Das Unternehmen rollt aktuell ein Update an Nutzer von Android-Smartwatches aus, das die Möglichkeiten des smarten Assistenten erweitert. Erste Foreneinträge dazu gab es zunächst auf Reddit, später bestätigte 9to5google die Meldung.

Der Google Assistant bekommt in Wear OS drei neue Funktionen, darunter die smarten Vorschläge. Wenn der digitale Helfer euch auf eine Anfrage eine Antwort gegeben hat, gibt er euch nun direkt die Option, weitere Informationen oder themenverwandte Daten abzurufen. Dazu müsst ihr gegebenenfalls auf dem Bildschirm weiter nach unten wischen.

Assistant bekommt Stimme

Bisher war euer persönlicher Assistent (zumindest auf eurer Smartwatch) stumm. Antworten wurden lediglich auf dem Display angezeigt. Nun wird er zumindest etwas zu einem Sprachassistenten und kann immerhin einige Antworten sprechen. Abgespielt werden diese (sofern verfügbar) über den internen Lautsprecher der Smartwatch oder über mit Bluetooth verbundene Kopfhörer. Nutzer, die den Google Assistant auf ihrer Uhr nutzen möchten, dürften sich über diese Neuerung besonders freuen, da sich abgefragte Informationen auf dem kleinen Bildschirm nur eingeschränkt anzeigen lassen. Eine Sprachantwort dürfte da deutlich komfortabler sein.

Zudem wurden die "Actions on Google" integriert, die mit den Skills von Alexa auf dem Amazon Echo vergleichbar sind. Ihr fragt nun unter anderem über Drittanbieter-Skills Wetterinformationen, das TV-Programm oder Rezepte ab. Das Update scheint nicht nur in den USA, sondern auch in Europa verfügbar zu sein und sollte in Kürze auch auf eurer Android-Smartwatch ankommen.