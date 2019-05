Großes Update für Samsung Galaxy Watch, Gear S3 und Gear Sport: Das ist neu

Die Samsung Galaxy Watch erhält One UI

Samsung Galaxy Watch, Gear S3 und Gear Sport erhalten One UI. Damit erreicht die neue Benutzeroberfläche nach der Galaxy Watch Active drei weitere Smartwatches des Herstellers.

Neben dem modernen Interface liefert das Update auch neue Features für Samsung Galaxy Watch, Gear S3 und Gear Sport. Dazu zählt laut SamMobile unter anderem ein verbessertes Workout- und Schlaf-Tracking. Außerdem gibt es nun ein neues Trainings-Profil für Schwimmen im Freien. Aus dem Changelog geht hervor, dass das Tracking von sportlichen Aktivitäten nun generell schneller funktioniert.

Längere Akkulaufzeit dank One UI?

Ebenfalls neu: Künftig benachrichtigen euch Samsung Galaxy Watch, Gear S3 und Gear Sport, wenn eure Herzfrequenz zu hoch ist. Außerdem werdet ihr in One UI ein neues Einstellungsmenü vorfinden. Darüber sollt ihr unter anderem im Hintergrund laufende Apps verwalten können. Zudem soll sich der Ruhemodus an- und ausschalten lassen.

"Aufwecken" könnt ihr die smarten Uhren künftig wohl einfach, indem ihr deren Display berührt. Das Update soll sich auch auf die Akkulaufzeit von Samsung Galaxy Watch, Gear S3 und Gear Sport positiv auswirken. Es rollt derzeit OTA ("over the air") aus und wird euch demnach bald automatisch erreichen.

Möglicherweise ist allerdings ein wenig Geduld gefragt. Denn Aktualisierungen dieser Art verteilen die Hersteller in der Regel schrittweise. Nicht alle Nutzer erhalten das Firmware-Update für Samsung Galaxy Watch, Gear S3 und Gear Sport also gleichzeitig.